Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «ReactiveSearch» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

ReactiveSearch.io enables businesses to build the best app search experience with industry leading UI components, a control plane to deploy changes in realtime and provides actionable analytics for search. It works out of the box with Elasticsearch and OpenSearch.

Категорії :

Вебсайт: reactivesearch.io

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «ReactiveSearch». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.