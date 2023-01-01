WebCatalog
MUI Docs

MUI Docs

mui.com

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «MUI Docs» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Бібліотека React UI, яку ви завжди хотіли. MUI надає надійну, настроювану та доступну бібліотеку базових і розширених компонентів, що дає змогу створювати власну систему проектування та швидше розробляти програми React.

Вебсайт: mui.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «MUI Docs». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Vuetify Docs

Vuetify Docs

vuetifyjs.com

Mirrorful

Mirrorful

mirrorful.com

Aspect

Aspect

aspect.app

React Docs

React Docs

reactjs.org

Tailkits

Tailkits

tailkits.com

Appsmith

Appsmith

appsmith.com

BuildBuddy

BuildBuddy

buildbuddy.io

Sunmao

Sunmao

sunmao-ui.com

Cometchat

Cometchat

cometchat.com

Teta

Teta

teta.so

Supernova

Supernova

supernova.io

The Spruce

The Spruce

thespruce.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності