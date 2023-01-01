Бібліотека React UI, яку ви завжди хотіли. MUI надає надійну, настроювану та доступну бібліотеку базових і розширених компонентів, що дає змогу створювати власну систему проектування та швидше розробляти програми React.

Вебсайт: mui.com

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