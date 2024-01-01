Edge Impulse

Edge Impulse

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Вебсайт: edgeimpulse.com

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Edge Impulse пропонує найновіші інструменти машинного навчання, що дозволяє всім підприємствам створювати розумніші периферійні продукти. Наша технологія дає змогу розробникам швидше виводити на ринок більше продуктів штучного інтелекту та допомагає командам підприємств швидко розробляти галузеві рішення за тижні, а не за роки. Edge Impulse забезпечує потужну автоматизацію та можливості з низьким кодом, щоб полегшити створення цінних наборів даних і розробку розширеного ШІ з потоковими даними. Завдяки понад 75 000 розробників і партнерству з провідними постачальниками кремнію, Edge Impulse забезпечує безперебійну інтеграцію для перевірки та впевненого розгортання в найбільшій апаратній екосистемі.
Категорії:
Business
MLOps Platforms

Вебсайт: edgeimpulse.com

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