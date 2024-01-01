Vivas.AI — це універсальний ринок для доступу до широкого спектру моделей ШІ для різних випадків використання в різних галузях. Vivas.AI зміщує баланс сил від інженерів ML до інженерів додатків. Розробники додатків більше не зобов’язані розробляти моделі вдома, а просто використовують їх для створення своїх улюблених додатків, просто перетягуючи їх на обрану платформу з низьким кодом. Користувачі можуть перевірити моделі за допомогою зразків даних і отримати доступ до карток моделей, найкращих практик і обмежень, щоб переконатися, що клієнти мають повну прозорість і довіру до обраних ними моделей. Бізнес-модель Vivas.AI є інклюзивною та прагне створити ринок, де численні постачальники можуть пропонувати свої моделі. Це робить ринок Vivas.AI набагато більш інклюзивним і широким. Коротше кажучи, Vivas.AI прагне стати «Uber» на ринку AI/ML.

Вебсайт: vivas.ai

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