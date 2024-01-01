Vivas.AI

Vivas.AI

Ще не встановили WebCatalog Desktop? Завантажте WebCatalog Desktop.

Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: vivas.ai

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Vivas.AI» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Vivas.AI — це універсальний ринок для доступу до широкого спектру моделей ШІ для різних випадків використання в різних галузях. Vivas.AI зміщує баланс сил від інженерів ML до інженерів додатків. Розробники додатків більше не зобов’язані розробляти моделі вдома, а просто використовують їх для створення своїх улюблених додатків, просто перетягуючи їх на обрану платформу з низьким кодом. Користувачі можуть перевірити моделі за допомогою зразків даних і отримати доступ до карток моделей, найкращих практик і обмежень, щоб переконатися, що клієнти мають повну прозорість і довіру до обраних ними моделей. Бізнес-модель Vivas.AI є інклюзивною та прагне створити ринок, де численні постачальники можуть пропонувати свої моделі. Це робить ринок Vivas.AI набагато більш інклюзивним і широким. Коротше кажучи, Vivas.AI прагне стати «Uber» на ринку AI/ML.
Категорії:
Productivity
Machine Learning Software

Вебсайт: vivas.ai

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Vivas.AI». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

Google Cloud Platform

Google Cloud Platform

google.com

ServiceNow

ServiceNow

servicenow.com

Riku.AI

Riku.AI

riku.ai

UiPath

UiPath

uipath.com

Clarifai

Clarifai

clarifai.com

Kili Technology

Kili Technology

kili-technology.com

Phrase Localization Suite

Phrase Localization Suite

phrase.com

Deep Block

Deep Block

deepblock.net

V7

V7

v7labs.com

OpenAI

OpenAI

openai.com

Aidaptive

Aidaptive

aidaptive.com

SAP

SAP

sap.com

Вам також може сподобатися

censius

censius

censius.ai

Model Share

Model Share

modelshare.ai

Yandex Disk

Yandex Disk

disk.yandex.com

Weights & Biases

Weights & Biases

wandb.ai

Aporia

Aporia

aporia.com

Microsoft Trove

Microsoft Trove

microsoft.com

Kortical

Kortical

kortical.com

Mystic AI

Mystic AI

mystic.ai

OctoAI

OctoAI

octo.ai

Botanic

Botanic

code7.com

evoML

evoML

evoml.ai

Neuton.AI

Neuton.AI

neuton.ai

Переглянути

Desktop

Підтримка

Компанія

Юридична інформація

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog Desktop
Switchbar
Translatium

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.