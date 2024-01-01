Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Model Share» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Платформа Model Share AI MLOps є динамічним центром інновацій машинного навчання. Це дозволяє інженерам з обробки даних і машинного навчання легко керувати проектами ML від початку до кінця. Ви можете вдосконалювати моделі, відстежувати прогрес за допомогою розширеної аналітики ML і інструментів звітності, а також миттєво розгортати моделі. У Model Share AI ми також створюємо найбільшу базу даних багаторазових моделей ML у світі, користувачі можуть створювати портфоліо наукових даних, створювати та ділитися відтворюваними моделями та багаторазовим кодом.

Вебсайт: modelshare.ai

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Model Share». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.