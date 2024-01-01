Model Share

Model Share

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Вебсайт: modelshare.ai

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Платформа Model Share AI MLOps є динамічним центром інновацій машинного навчання. Це дозволяє інженерам з обробки даних і машинного навчання легко керувати проектами ML від початку до кінця. Ви можете вдосконалювати моделі, відстежувати прогрес за допомогою розширеної аналітики ML і інструментів звітності, а також миттєво розгортати моделі. У Model Share AI ми також створюємо найбільшу базу даних багаторазових моделей ML у світі, користувачі можуть створювати портфоліо наукових даних, створювати та ділитися відтворюваними моделями та багаторазовим кодом.
Категорії:
Software Development
MLOps Platforms

Вебсайт: modelshare.ai

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