Weights & Biases: платформа для розробників AI. Відстежуйте все, що вам потрібно, щоб зробити свої моделі відтворюваними за допомогою Weights & Biases — від гіперпараметрів і коду до ваг моделі та версій набору даних. Weights & Biases допомагає вашій команді ML підвищити продуктивність шляхом оптимізації, візуалізації, спільної роботи та стандартизації своїх моделей і каналів даних – незалежно від структури, середовища чи робочого процесу. Використовується інженерами ML в OpenAI, Lyft, Pfizer, Qualcomm, NVIDIA, Toyota, GitHub і MILA, W&B є частиною нового стандарту найкращих практик машинного навчання. W&B безкоштовний для особистого користування та академічних проектів, і його легко розпочати.

Вебсайт: wandb.ai

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