Weights & Biases

Weights & Biases

Ще не встановили WebCatalog Desktop? Завантажте WebCatalog Desktop.

Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: wandb.ai

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Weights & Biases» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Weights & Biases: платформа для розробників AI. Відстежуйте все, що вам потрібно, щоб зробити свої моделі відтворюваними за допомогою Weights & Biases — від гіперпараметрів і коду до ваг моделі та версій набору даних. Weights & Biases допомагає вашій команді ML підвищити продуктивність шляхом оптимізації, візуалізації, спільної роботи та стандартизації своїх моделей і каналів даних – незалежно від структури, середовища чи робочого процесу. Використовується інженерами ML в OpenAI, Lyft, Pfizer, Qualcomm, NVIDIA, Toyota, GitHub і MILA, W&B є частиною нового стандарту найкращих практик машинного навчання. W&B безкоштовний для особистого користування та академічних проектів, і його легко розпочати.
Категорії:
Software Development
MLOps Platforms

Вебсайт: wandb.ai

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Weights & Biases». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

Google Cloud Platform

Google Cloud Platform

google.com

Databricks

Databricks

databricks.com

Microsoft Fabric

Microsoft Fabric

microsoft.com

Scale AI

Scale AI

scale.com

Labelbox

Labelbox

labelbox.com

neptune.ai

neptune.ai

neptune.ai

Kili Technology

Kili Technology

kili-technology.com

SuperAnnotate

SuperAnnotate

superannotate.com

Saturn Cloud

Saturn Cloud

saturncloud.io

V7

V7

v7labs.com

SAP

SAP

sap.com

CoreWeave

CoreWeave

coreweave.com

Вам також може сподобатися

DEVisible

DEVisible

devisible.app

Model Share

Model Share

modelshare.ai

Neuton.AI

Neuton.AI

neuton.ai

Aporia

Aporia

aporia.com

Kortical

Kortical

kortical.com

Cleanlab

Cleanlab

cleanlab.ai

evoML

evoML

evoml.ai

Kili Technology

Kili Technology

kili-technology.com

Verta

Verta

verta.ai

Lightly AI

Lightly AI

lightly.ai

Process Street

Process Street

process.st

Mystic AI

Mystic AI

mystic.ai

Переглянути

Desktop

Підтримка

Компанія

Юридична інформація

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog Desktop
Switchbar
Translatium

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.