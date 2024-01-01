Lightly AI

Легко допомагає командам машинного навчання створювати кращі моделі за допомогою кращих даних. Це дозволяє компаніям вибирати правильні дані для навчання моделі за допомогою активного навчання. Розумно відбирайте найкращі зразки для навчання моделі за допомогою розширеної фільтрації та алгоритмів активного навчання. * Збалансуйте розподіл класів, усуньте надмірності та зміщення набору даних. Позначайте лише найкращі дані для навчання моделі, доки не досягнете цільової точності. * Проаналізуйте якість і різноманітність ваших наборів даних. Краще розумійте свої дані завдяки цілісному погляду Lightly від загальної картини до найдрібніших нюансів ваших даних. Виявіть розподіл класів, прогалини в наборі даних і упередження представлення перед позначенням, щоб заощадити час і гроші. * Відстежуйте продуктивність своєї моделі у виробництві. Виявляйте викиди та випадки відмови. * Вибирайте дані, які не розповсюджуються, безпосередньо на периферії або в хмарі. Надіслати дані назад для перенавчання та оновлення моделі. * Керуйте набором даних. Відстежуйте різні версії, і коли ваш набір даних буде готовий, просто надайте спільний доступ із позначеннями одним натисканням кнопки. Це легко: наскрізне активне навчання

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