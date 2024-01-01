Альтернативи - Lightly AI
Labelbox
labelbox.com
Механізм даних для ШІ. Керування даними, маркування за допомогою штучного інтелекту, навчання моделей і діагностика, а також послуги маркування — все на одній платформі для надзвичайно швидкого створення кращих продуктів ШІ.
V7
v7labs.com
Повна інфраструктура для корпоративних навчальних даних, що охоплює маркування, робочі процеси, набори даних і людей у циклі.
Modal
modal.com
Modal створює кращу інфраструктуру для інженерів обробки даних і вчених.
Cleanlab
cleanlab.ai
Започаткований Массачусетським технологічним інститутом і перевірений компаніями зі списку Fortune 500, Cleanlab пропонує найпопулярніше у світі програмне забезпечення штучного інтелекту, орієнтоване на дані. Більшість штучного інтелекту та аналітики погіршуються через проблеми з даними (помилки вв...
Galileo AI
usegalileo.ai
Galileo AI революціонізує спосіб розробки інтерфейсу користувача в епоху генеративного AI. Сучасний штучний інтелект Galileo створює високоякісний дизайн інтерфейсу користувача з природної мови, що дає людям змогу створювати проекти, які виходять за межі їхньої уяви.
Encord
encord.com
Усі інструменти, необхідні для швидшого створення кращих моделей Encord — це провідна платформа даних для передових команд комп’ютерного зору: оптимізуйте робочі процеси маркування та RLHF, спостерігайте та оцінюйте моделі, а також керуйте даними та контролюйте їх, щоб швидше перейти до виробництва...
Dataloop
dataloop.ai
Нарешті рішення, створене для підприємства Завдяки повному довіднику бренду від Mark AI і можливостям налаштування штучного інтелекту ми пропонуємо рішення корпоративного рівня, яке дозволяє вам формувати ідентифікацію та обмін повідомленнями вашого штучного інтелекту відповідно до потреб вашого бі...