WebCatalog

Galileo AI

Galileo AI

Ще не встановили WebCatalog Desktop? Завантажте WebCatalog Desktop.

Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: usegalileo.ai

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Galileo AI» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Galileo AI революціонізує спосіб розробки інтерфейсу користувача в епоху генеративного AI. Сучасний штучний інтелект Galileo створює високоякісний дизайн інтерфейсу користувача з природної мови, що дає людям змогу створювати проекти, які виходять за межі їхньої уяви.

Категорії:

Utilities
Програмне забезпечення засобів активного навчання

Вебсайт: usegalileo.ai

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Galileo AI». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

Labelbox

Labelbox

labelbox.com

V7

V7

v7labs.com

Modal

Modal

modal.com

Lightly AI

Lightly AI

lightly.ai

Cleanlab

Cleanlab

cleanlab.ai

Encord

Encord

encord.com

Dataloop

Dataloop

dataloop.ai

Вам також може сподобатися

VectorMind

VectorMind

vectormind.io

Refabric

Refabric

refabric.com

Rose AI

Rose AI

rose.ai

Kombai

Kombai

kombai.com

Maket

Maket

maket.ai

Kaiber

Kaiber

kaiber.ai

AI Writer

AI Writer

ai-writer.com

DALL-E

DALL-E

openai.com

Semafind

Semafind

semafind.com

Munch

Munch

getmunch.com

6sense

6sense

6sense.com

Visuali

Visuali

visuali.io

Переглянути

Desktop

Підтримка

Компанія

Юридична інформація

X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog Desktop
Switchbar
Switchbar
Privobot
Privobot
Translatium
Translatium
Monobox
Monobox
TextVocal
TextVocal

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.