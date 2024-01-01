Започаткований Массачусетським технологічним інститутом і перевірений компаніями зі списку Fortune 500, Cleanlab пропонує найпопулярніше у світі програмне забезпечення штучного інтелекту, орієнтоване на дані. Більшість штучного інтелекту та аналітики погіршуються через проблеми з даними (помилки введення даних, неправильне маркування, викиди, неоднозначність, майже дублікати, дрейф даних, низькоякісний або небезпечний вміст тощо); Програмне забезпечення Cleanlab допоможе вам автоматично виправити їх у будь-якому наборі даних зображення/тексту/таблиці. Ця платформа без коду також може автоматично позначати великі набори даних і надавати надійні прогнози машинного навчання (через моделі, які автоматично навчаються на автоматично виправлених даних). Що я можу отримати від програмного забезпечення Cleanlab? 1. Автоматична перевірка ваших джерел даних (забезпечення якості для вашої команди даних). Дані вашої компанії є вашою конкурентною перевагою, не дозволяйте шуму зменшити їх цінність. 2. Краща версія вашого набору даних. Використовуйте очищений набір даних, створений Cleanlab, замість вашого оригінального набору даних, щоб отримати більш надійний ML/Analytics (без будь-яких змін у вашому існуючому коді). 3. Краще розгортання ML (скорочений час розгортання та більш надійні прогнози). Дозвольте Cleanlab автоматично обробляти весь стек ML за вас! Лише кількома клацаннями миші розгортайте більш точні моделі, ніж тонко налаштовані OpenAI LLM для текстових даних і сучасні для табличних/графічних даних. Перетворіть необроблені дані на надійний штучний інтелект і аналітику без будь-якої ручної підготовки даних.

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Вебсайт: cleanlab.ai

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