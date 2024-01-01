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Альтернативи - Cleanlab

Labelbox

Labelbox

labelbox.com

Механізм даних для ШІ. Керування даними, маркування за допомогою штучного інтелекту, навчання моделей і діагностика, а також послуги маркування — все на одній платформі для надзвичайно швидкого створення кращих продуктів ШІ.

V7

V7

v7labs.com

Повна інфраструктура для корпоративних навчальних даних, що охоплює маркування, робочі процеси, набори даних і людей у ​​циклі.

Modal

Modal

modal.com

Modal створює кращу інфраструктуру для інженерів обробки даних і вчених.

Lightly AI

Lightly AI

lightly.ai

Легко допомагає командам машинного навчання створювати кращі моделі за допомогою кращих даних. Це дозволяє компаніям вибирати правильні дані для навчання моделі за допомогою активного навчання. Розумно відбирайте найкращі зразки для навчання моделі за допомогою розширеної фільтрації та алгоритмів ак...

Galileo AI

Galileo AI

usegalileo.ai

Galileo AI революціонізує спосіб розробки інтерфейсу користувача в епоху генеративного AI. Сучасний штучний інтелект Galileo створює високоякісний дизайн інтерфейсу користувача з природної мови, що дає людям змогу створювати проекти, які виходять за межі їхньої уяви.

Encord

Encord

encord.com

Усі інструменти, необхідні для швидшого створення кращих моделей Encord — це провідна платформа даних для передових команд комп’ютерного зору: оптимізуйте робочі процеси маркування та RLHF, спостерігайте та оцінюйте моделі, а також керуйте даними та контролюйте їх, щоб швидше перейти до виробництва...

Dataloop

Dataloop

dataloop.ai

Нарешті рішення, створене для підприємства Завдяки повному довіднику бренду від Mark AI і можливостям налаштування штучного інтелекту ми пропонуємо рішення корпоративного рівня, яке дозволяє вам формувати ідентифікацію та обмін повідомленнями вашого штучного інтелекту відповідно до потреб вашого бі...

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