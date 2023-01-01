Нова модель, навчена розуміти та кодувати дизайн інтерфейсу користувача, як люди. Підкажіть його за допомогою файлів дизайну, щоб отримати високоякісний код інтерфейсу користувача одним клацанням миші для кожного компонента.

Вебсайт: kombai.com

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