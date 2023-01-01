Генератор коду CSS для нової популярної тенденції дизайну під назвою Neumorphism/Soft UI. Я сподіваюся, що це допоможе дизайнерам і розробникам поекспериментувати з ним і, можливо, адаптувати його.

Вебсайт: neumorphism.io

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