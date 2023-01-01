WebCatalog
Neumorphism

Neumorphism

neumorphism.io

Користуватися вебзастосунком

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Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Генератор коду CSS для нової популярної тенденції дизайну під назвою Neumorphism/Soft UI. Я сподіваюся, що це допоможе дизайнерам і розробникам поекспериментувати з ним і, можливо, адаптувати його.

Вебсайт: neumorphism.io

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Neumorphism». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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