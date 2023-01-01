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WWD

WWD

wwd.com

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WWD – Women's Wear Daily пропонує вам останні новини про індустрію моди, дизайнерів, законодавців моди зі знаменитостями та велике висвітлення тижня моди.

Вебсайт: wwd.com

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