CSS Design Awards. Надихайтеся, надихайте. Подайте свій веб-сайт на найкращі світові нагороди CSS, щоб отримати шанс виграти сайт дня, нагороди користувальницького інтерфейсу, нагороди UX та багато іншого від групи з понад 200 міжнародних веб-дизайнерів і розробників.

Вебсайт: cssdesignawards.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «CSSDesignAwadrs». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.