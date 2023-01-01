WebCatalog
CSSDesignAwadrs

CSSDesignAwadrs

cssdesignawards.com

Користуватися вебзастосунком

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Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

CSS Design Awards. Надихайтеся, надихайте. Подайте свій веб-сайт на найкращі світові нагороди CSS, щоб отримати шанс виграти сайт дня, нагороди користувальницького інтерфейсу, нагороди UX та багато іншого від групи з понад 200 міжнародних веб-дизайнерів і розробників.

Вебсайт: cssdesignawards.com

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