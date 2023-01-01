Memorisely дозволяє легко розпочати або прискорити вашу кар’єру UX/UI, програмування, управління продуктами або фрілансера. Навчіться UX/UI дизайну, кодуванню та управлінню продуктами в Live Bootcamp або онлайн-класі.

Вебсайт: memorisely.com

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