SmartPass — це найкраще рішення для управління коридором. Це допомагає збільшити час у класі, робить вашу школу безпечнішою та запобігає вандалізму. Заплануйте демонстрацію сьогодні, щоб дізнатися, як SmartPass може змінити вашу школу.

Вебсайт: smartpass.app

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