Подивіться, як програмне забезпечення для управління людським капіталом OnShift переосмислює досвід співробітників у сфері догляду за людьми похилого віку. Дізнайтеся більше про нашу платформу та замовте демонстрацію.

Вебсайт: onshift.com

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