wAnywhere — це програмне забезпечення для віддаленого моніторингу співробітників і робочого часу на основі штучного інтелекту для забезпечення безпеки та підвищення продуктивності. Отримайте безкоштовну демонстраційну версію та 15-денну пробну версію, щоб побачити її в дії.

Вебсайт: wanywhere.com

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