Моніторинг безпеки за допомогою AI. Програмна платформа штучного інтелекту Hakimo автоматизує регулярний моніторинг безпеки, дозволяючи організаціям швидко виявляти реальні загрози та вживати заходів.

Вебсайт: hakimo.ai

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Hakimo». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.