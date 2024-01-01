Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Kait» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

KAIT that stands for Kuwait Artificial Intelligence (AI) Technology is the first AI-powered conversational platform in Kuwait and GCC. With its easy integration with social media channels, KAIT can take your business to the next level of customer service, marketing and sales.

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Вебсайт: kait.ai

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