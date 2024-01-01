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Kait

Kait

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Вебсайт: kait.ai

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KAIT that stands for Kuwait Artificial Intelligence (AI) Technology is the first AI-powered conversational platform in Kuwait and GCC. With its easy integration with social media channels, KAIT can take your business to the next level of customer service, marketing and sales.

Категорії:

Business
Інтелектуальне програмне забезпечення віртуальних помічників

Вебсайт: kait.ai

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Альтернативи

Intercom

Intercom

intercom.com

Botpress

Botpress

botpress.com

Relevance AI

Relevance AI

relevanceai.com

Sendbird

Sendbird

sendbird.com

Comm10

Comm10

comm100.com

Genesys Cloud

Genesys Cloud

genesys.com

Haptik

Haptik

haptik.ai

cogram

cogram

cogram.com

Oct8ne

Oct8ne

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AiTrillion

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SemanticForce

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Aviso

Aviso

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Blinkfire Analytics

Blinkfire Analytics

blinkfire.com

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