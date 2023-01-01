Krater AI
Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.
Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Krater AI» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.
Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.
Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.
Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.
Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!
Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.
Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.
Вебсайт: krater.ai
Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Krater AI». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.
Вам також може сподобатися
MagicForm
magicform.ai
Netvibes
netvibes.com
SmartWriteAI
smartwriteai.com
Speechki
speechki.org
Prompt Storm
promptstorm.app
Infinity Copy
infinitycopy.ai
Looka
looka.com
NightCafe Creator
creator.nightcafe.studio
DenoLyrics
denolyrics.com
Good AI
the-good-ai.com
RecapioGPT
recapiogpt.com
Pattern Maker AI
patternmakerai.com