ChatGPT: оптимізація мовних моделей для діалогу. Ми навчили модель під назвою ChatGPT, яка взаємодіє за допомогою розмови. Формат діалогу дає змогу ChatGPT відповідати на додаткові запитання, визнавати свої помилки, оскаржувати неправильні положення та відхиляти невідповідні запити. ChatGPT — це аналогічна модель InstructGPT, яка навчена виконувати вказівки в підказці та надавати детальну відповідь.

Вебсайт: chat.openai.com

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