Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Grok» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Grok — це штучний інтелект, створений за зразком Путівника автостопом по галактиці, тому призначений відповідати майже на все, і, що набагато складніше, навіть підказувати, які запитання поставити! Grok — це чат-бот AI від X (раніше Twitter).

Вебсайт: twitter.com

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