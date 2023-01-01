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Grok

Grok

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Вебсайт: twitter.com

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Grok — це штучний інтелект, створений за зразком Путівника автостопом по галактиці, тому призначений відповідати майже на все, і, що набагато складніше, навіть підказувати, які запитання поставити! Grok — це чат-бот AI від X (раніше Twitter).

Вебсайт: twitter.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Grok». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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