WebCatalog

X Pro

X Pro

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: tweetdeck.twitter.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «X Pro» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

X PRo, раніше TweetDeck, — це програма на інформаційній панелі соціальних мереж для керування обліковими записами X (раніше Twitter). Спочатку незалежний додаток, TweetDeck згодом був придбаний Twitter Inc. та інтегрований в інтерфейс Twitter. Він схожий на програму «Інформаційна панель» Twitter, яку було припинено в 2016 році. Як і інші програми Twitter, вона взаємодіє з Twitter API, щоб дозволити користувачам надсилати й отримувати твіти та переглядати профілі. Станом на червень 2010 року це була найпопулярніша програма Twitter із часткою ринку 23%, після офіційного веб-сайту Twitter із часткою публікації нових оновлень статусу 45,7%. Її можна використовувати як веб-програму, програму MacOS або програму Chrome.

Вебсайт: tweetdeck.twitter.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «X Pro». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

X

X

twitter.com

Twitter Ads

Twitter Ads

twitter.com

Fedica

Fedica

fedica.com

Zlappo

Zlappo

zlappo.com

iCloud Find My Friends

iCloud Find My Friends

icloud.com

iCloud Find My iPhone

iCloud Find My iPhone

icloud.com

Product Hunt

Product Hunt

producthunt.com

Boxy SVG

Boxy SVG

boxy-svg.com

Apple Developer

Apple Developer

apple.com

Tweetmonk

Tweetmonk

tweetmonk.com

aTimeLogger Pro

aTimeLogger Pro

atimelogger.pro

iCloud Numbers

iCloud Numbers

icloud.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності