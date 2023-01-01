X PRo, раніше TweetDeck, — це програма на інформаційній панелі соціальних мереж для керування обліковими записами X (раніше Twitter). Спочатку незалежний додаток, TweetDeck згодом був придбаний Twitter Inc. та інтегрований в інтерфейс Twitter. Він схожий на програму «Інформаційна панель» Twitter, яку було припинено в 2016 році. Як і інші програми Twitter, вона взаємодіє з Twitter API, щоб дозволити користувачам надсилати й отримувати твіти та переглядати профілі. Станом на червень 2010 року це була найпопулярніша програма Twitter із часткою ринку 23%, після офіційного веб-сайту Twitter із часткою публікації нових оновлень статусу 45,7%. Її можна використовувати як веб-програму, програму MacOS або програму Chrome.

Вебсайт: tweetdeck.twitter.com

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