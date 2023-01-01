Heroku — це хмарна платформа як послуга (PaaS), що підтримує кілька мов програмування. Heroku, одна з перших хмарних платформ, розробляється з червня 2007 року, коли вона підтримувала лише мову програмування Ruby, але тепер підтримує Java, Node.js, Scala, Clojure, Python, PHP і Go. З цієї причини Heroku називають поліглотною платформою, оскільки вона має функції для розробника, щоб створювати, запускати та масштабувати програми подібним чином для більшості мов. Компанія Salesforce.com придбала Heroku у 2010 році за 212 мільйонів доларів.

Вебсайт: heroku.com

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