WebCatalog

Heroku

Heroku

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: heroku.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Heroku» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Heroku — це хмарна платформа як послуга (PaaS), що підтримує кілька мов програмування. Heroku, одна з перших хмарних платформ, розробляється з червня 2007 року, коли вона підтримувала лише мову програмування Ruby, але тепер підтримує Java, Node.js, Scala, Clojure, Python, PHP і Go. З цієї причини Heroku називають поліглотною платформою, оскільки вона має функції для розробника, щоб створювати, запускати та масштабувати програми подібним чином для більшості мов. Компанія Salesforce.com придбала Heroku у 2010 році за 212 мільйонів доларів.

Вебсайт: heroku.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Heroku». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Rollbar

Rollbar

rollbar.com

myCompiler

myCompiler

mycompiler.io

Codacy

Codacy

codacy.com

Crontask

Crontask

crontask.io

Engine Yard

Engine Yard

engineyard.com

Microsoft Azure

Microsoft Azure

azure.microsoft.com

Packagecloud

Packagecloud

packagecloud.io

JDoodle

JDoodle

jdoodle.com

Javatpoint

Javatpoint

javatpoint.com

regex101

regex101

regex101.com

DevDocs

DevDocs

devdocs.io

W3Schools

W3Schools

w3schools.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності