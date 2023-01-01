Добре організовані та прості для розуміння навчальні посібники з веб-розробки з великою кількістю прикладів використання HTML, CSS, JavaScript, SQL, Python, PHP, Bootstrap, Java, XML тощо.

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