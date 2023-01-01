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Вебсайт: devdocs.io

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Швидкий, автономний і безкоштовний браузер документації для розробників. Шукайте понад 100 документів в одній веб-програмі: HTML, CSS, JavaScript, PHP, Ruby, Python, Go, C, C++…

Вебсайт: devdocs.io

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