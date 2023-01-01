JDoodle — це онлайн-компілятор, редактор, IDE для Java, C, C++, PHP, Perl, Python, Ruby та багатьох інших. Ви можете запускати свої програми на льоту в режимі онлайн, а також можете зберігати та ділитися ними з іншими. Швидкий і простий спосіб компілювати та запускати програми онлайн.

Вебсайт: jdoodle.com

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