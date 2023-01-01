WebCatalog
JDoodle

JDoodle

jdoodle.com

Користуватися вебзастосунком

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Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

JDoodle — це онлайн-компілятор, редактор, IDE для Java, C, C++, PHP, Perl, Python, Ruby та багатьох інших. Ви можете запускати свої програми на льоту в режимі онлайн, а також можете зберігати та ділитися ними з іншими. Швидкий і простий спосіб компілювати та запускати програми онлайн.

Вебсайт: jdoodle.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «JDoodle». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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