WebCatalog
Dcoder

Dcoder

dcoder.tech

Користуватися вебзастосунком

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Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Dcoder — це онлайн-компілятор, хмарна IDE для мобільних пристроїв і комп’ютерів, де можна кодувати та вивчати алгоритми. Тепер кодуйте, компілюйте, запускайте в будь-який час і будь-де.

Вебсайт: dcoder.tech

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