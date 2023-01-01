Compiler Explorer — це інтерактивний онлайн-компілятор, який показує асамблерний вихід скомпільованого коду C++, Rust, Go (та багато іншого).

Вебсайт: godbolt.org

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