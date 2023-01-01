WebCatalog
Programiz

Programiz

programiz.com

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Programiz» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Навчіться програмувати безкоштовно. Навчіться кодувати за допомогою наших посібників і прикладів, зручних для початківців. Читайте навчальні посібники, пробуйте приклади, пишіть програми та вчіться кодувати. Python, C, Java, Javascript тощо.

Вебсайт: programiz.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Programiz». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Studytonight

Studytonight

studytonight.com

Javatpoint

Javatpoint

javatpoint.com

Programming Hub

Programming Hub

programminghub.io

W3Schools

W3Schools

w3schools.com

Real Python

Real Python

realpython.com

Learn C++

Learn C++

learncpp.com

Apna College

Apna College

apnacollege.in

JDoodle

JDoodle

jdoodle.com

Codacy

Codacy

codacy.com

myCompiler

myCompiler

mycompiler.io

DevDocs

DevDocs

devdocs.io

Sumocode

Sumocode

sumo.app

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності