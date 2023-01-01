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Youengage

Youengage

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Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: youengage.me

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Youengage» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Create interactive experiences that convert. No-code. Build mobile-friendly quizzes, surveys, smart forms, calculators, live Q&A, interactive virtual events & many more. Combine synchronous and asynchronous methods of gathering feedback and user engagements.

Вебсайт: youengage.me

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Youengage». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

Quizizz

Quizizz

quizizz.com

Slido

Slido

sli.do

Mentimeter

Mentimeter

mentimeter.com

Poll Everywhere

Poll Everywhere

polleverywhere.com

AhaSlides

AhaSlides

ahaslides.com

myQuiz

myQuiz

myquiz.org

Goosechase

Goosechase

goosechase.com

Echo360

Echo360

echo360.com

Crowdpurr

Crowdpurr

crowdpurr.com

Vevox

Vevox

vevox.com

eBallot

eBallot

eballot.com

ElectionBuddy

ElectionBuddy

electionbuddy.com

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