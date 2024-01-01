Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Opinion Stage» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Make Better Quizzes, Forms & Surveys. Get more responses with visual conversational quizzes, polls, surveys & forms. Make beautiful & on-brand. Create fast with AI.

Вебсайт: opinionstage.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Opinion Stage». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.