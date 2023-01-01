Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Microsoft Form» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Легко створюйте опитування та опитування, щоб збирати відгуки клієнтів, вимірювати задоволеність працівників і організовувати командні заходи. Швидко створюйте тести, щоб оцінити знання учнів, оцінити прогрес у класі та зосередитися на предметах, які потребують вдосконалення. Microsoft Forms автоматично надає діаграми для візуалізації ваших даних, коли ви збираєте відповіді в реальному часі.

Вебсайт: office.com

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