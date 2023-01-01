Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

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Легко створюйте онлайн-опитування та анкети безкоштовно. Використовуйте Zoho Survey, щоб збирати дані про задоволеність клієнтів, відгуки, бізнес, дослідження, кадри тощо.

Вебсайт: zoho.com

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