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SmartSurvey

SmartSurvey

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Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: smartsurvey.co.uk

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «SmartSurvey» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Провідна платформа опитувань Великобританії Створюйте онлайн-опитування, веб-форми та анкети, щоб збирати та аналізувати дані, щоб отримати інформацію, необхідну для прийняття більш розумних рішень.

Вебсайт: smartsurvey.co.uk

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «SmartSurvey». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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