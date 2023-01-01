Спеціальні опитування. Справжня інформація. Google Surveys дає вам швидкий і економічно ефективний спосіб отримати цінну інформацію про уми вашої цільової аудиторії. Збирайте інформацію, необхідну для прийняття розумніших і швидших бізнес-рішень – за частку часу, який потрібен традиційному дослідженню ринку.

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