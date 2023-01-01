Експертне галузеве дослідження ринку, яке допоможе вам швидше приймати кращі бізнес-рішення. Звіти про галузеві дослідження ринку, статистика, аналіз, дані, тенденції та прогнози.

Вебсайт: ibisworld.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «IBISWorld». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.