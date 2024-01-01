Glow — це найкраща в своєму класі дослідницька технологія, яка полегшує та пришвидшує збір корисних людських ідей. Glow підтримує бренди у проведенні категорії U&A, аналізі аудиторії, стані бренду, тестуванні концепції, тестуванні на ринку, оцінці рентабельності інвестицій, ESG/діагностиці сталого розвитку тощо. Платформа Glow швидка в освоєнні та проста у використанні, а такі функції, як візуалізація даних у реальному часі, миттєвий переклад мови та аналіз одним клацанням миші, гарантують, що ви можете швидко діяти на основі своєї інформації. Дізнайтеся, як прогресивні бренди, зокрема Bain, Reckitt, Mondelez, Puma, Carat, Publicis і R/GA, використовують Glow для зменшення ризиків, усунення здогадів і сприяння розвитку свого бізнесу

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Вебсайт: glowfeed.com

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