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Glow

Glow

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Вебсайт: glowfeed.com

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Glow — це найкраща в своєму класі дослідницька технологія, яка полегшує та пришвидшує збір корисних людських ідей. Glow підтримує бренди у проведенні категорії U&A, аналізі аудиторії, стані бренду, тестуванні концепції, тестуванні на ринку, оцінці рентабельності інвестицій, ESG/діагностиці сталого розвитку тощо. Платформа Glow швидка в освоєнні та проста у використанні, а такі функції, як візуалізація даних у реальному часі, миттєвий переклад мови та аналіз одним клацанням миші, гарантують, що ви можете швидко діяти на основі своєї інформації. Дізнайтеся, як прогресивні бренди, зокрема Bain, Reckitt, Mondelez, Puma, Carat, Publicis і R/GA, використовують Glow для зменшення ризиків, усунення здогадів і сприяння розвитку свого бізнесу

Категорії:

Business
Програмне забезпечення для дослідження користувачів

Вебсайт: glowfeed.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Glow». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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Qualtrics

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Hotjar

Hotjar

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Userfeel

Userfeel

userfeel.com

Marker.io

Marker.io

marker.io

dscout

dscout

dscout.com

Maze

Maze

maze.co

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Prolific

prolific.co

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HoneyStack

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GenomeWeb

genomeweb.com

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Fathom

fathomhq.com

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