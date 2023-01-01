Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «BrandsEye» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Проаналізуйте та визначте пріоритети найцінніших взаємодій із клієнтами. BrandsEye використовує унікальне поєднання штучного інтелекту та людського інтелекту, щоб фільтрувати соціальні мережі на предмет високого ризику та термінових взаємодій з клієнтами. Ми оптимізуємо соціальне обслуговування клієнтів, генеруємо нові знання CX, керуємо ризиками та покращуємо звітність про поведінку.

Вебсайт: brandseye.com

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