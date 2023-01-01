Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «ArchiveSocial» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Програмне забезпечення для архівування соціальних медіа, створене для прозорості та відповідності. Найбільш надійне програмне забезпечення для архівування соціальних медіа для державних організацій, яке забезпечує дотримання законів про публічні записи та активно керує ризиками в Інтернеті.

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