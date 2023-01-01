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Proofpoint

Proofpoint

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Вебсайт: proofpoint.com

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Proofpoint, Inc. – це американська корпоративна компанія безпеки, розташована в Саннівейлі, штат Каліфорнія, яка надає програмне забезпечення як послугу та продукти для захисту вхідної електронної пошти, запобігання втраті вихідних даних, соціальних мереж, мобільних пристроїв, цифрових ризиків, шифрування електронної пошти, електронного відкриття та електронної пошти. архівування.

Вебсайт: proofpoint.com

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