Vudu — американський цифровий відеомагазин і потоковий сервіс, що належить Fandango Media, дочірній компанії NBCUniversal. Компанія пропонує транзакційний прокат відео на вимогу та цифрову покупку фільмів, а також інтеграцію з цифровими службами зберігання для потокової передачі цифрових копій фільмів, придбаних як домашнє відео в роздріб. Спочатку сервіс був зосереджений на цифровому медіаплеєрі, відомому як Vudu Box. У 2010 році компанія почала відмовлятися від апаратного бізнесу та зосередилася на інтеграції свого сервісу та пов’язаної платформи додатків у пристрої сторонніх розробників, такі як телевізори та програвачі дисків Blu-ray. Відтоді компанія пропонує свої послуги онлайн, через мобільні додатки та на таких пристроях, як цифрові медіаплеєри та смарт-телевізори. У 2010 році Vudu було продано Walmart. У 2020 році Fandango Media придбала Vudu за нерозголошену суму.

Вебсайт: vudu.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Vudu». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.