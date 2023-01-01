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Vudu

Vudu

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Вебсайт: vudu.com

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Vudu — американський цифровий відеомагазин і потоковий сервіс, що належить Fandango Media, дочірній компанії NBCUniversal. Компанія пропонує транзакційний прокат відео на вимогу та цифрову покупку фільмів, а також інтеграцію з цифровими службами зберігання для потокової передачі цифрових копій фільмів, придбаних як домашнє відео в роздріб. Спочатку сервіс був зосереджений на цифровому медіаплеєрі, відомому як Vudu Box. У 2010 році компанія почала відмовлятися від апаратного бізнесу та зосередилася на інтеграції свого сервісу та пов’язаної платформи додатків у пристрої сторонніх розробників, такі як телевізори та програвачі дисків Blu-ray. Відтоді компанія пропонує свої послуги онлайн, через мобільні додатки та на таких пристроях, як цифрові медіаплеєри та смарт-телевізори. У 2010 році Vudu було продано Walmart. У 2020 році Fandango Media придбала Vudu за нерозголошену суму.

Вебсайт: vudu.com

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