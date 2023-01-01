Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Hootsuite» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Hootsuite — це платформа для керування соціальними медіа, створена Раяном Холмсом у 2008 році. Інтерфейс користувача системи має форму інформаційної панелі та підтримує інтеграцію соціальних мереж для Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn і YouTube. Компанія Hootsuite, розташована у Ванкувері, має близько 1000 співробітників у 13 місцях, включаючи Торонто, Бухарест і Мехіко. Компанія має понад 16 мільйонів користувачів у понад 175 країнах.

Вебсайт: hootsuite.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Hootsuite». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.