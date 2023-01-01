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Вебсайт: hootsuite.com

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Hootsuite — це платформа для керування соціальними медіа, створена Раяном Холмсом у 2008 році. Інтерфейс користувача системи має форму інформаційної панелі та підтримує інтеграцію соціальних мереж для Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn і YouTube. Компанія Hootsuite, розташована у Ванкувері, має близько 1000 співробітників у 13 місцях, включаючи Торонто, Бухарест і Мехіко. Компанія має понад 16 мільйонів користувачів у понад 175 країнах.

Вебсайт: hootsuite.com

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