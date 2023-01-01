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Bitly

Bitly

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Вебсайт: bitly.com

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Bitly — це служба скорочення URL-адрес і платформа керування посиланнями. Компанію Bitly, Inc. було засновано в 2008 році. Вона є приватною і розташована в Нью-Йорку. Bitly скорочує 600 мільйонів посилань на місяць для використання в соціальних мережах, SMS та електронною поштою. Bitly заробляє гроші, стягуючи плату за доступ до сукупних даних, створених у результаті того, що багато людей використовують скорочені URL-адреси. У 2017 році Spectrum Equity придбала контрольний пакет акцій Bitly за 64 мільйони доларів США. Станом на серпень 2018 року Bitly скоротила понад 37,5 мільярда URL-адрес.

Вебсайт: bitly.com

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