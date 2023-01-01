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Social Blade

Social Blade

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Вебсайт: socialblade.com

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Social Blade (іноді пишеться як SocialBlade) — американський веб-сайт, який відстежує статистику та аналітику соціальних мереж. Social Blade, зокрема, відстежує платформу YouTube, але також містить аналітичну інформацію про Twitch, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Trovo, Dailymotion, Mixer, DLive і StoryFire. Social Blade функціонує як сторонній API, надаючи своїм користувачам зведені дані з різних платформ соціальних мереж. Джейсон Урго є генеральним директором Social Blade.

Вебсайт: socialblade.com

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