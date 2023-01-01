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L.L.Bean

L.L.Bean

llbean.com

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L.L.Bean — американська приватна роздрібна компанія, заснована в 1912 році Леоном Леонвудом Біном. Компанія зі штаб-квартирою в місці, де вона була заснована, у Фріпорті, штат Мен, спеціалізується на одязі та спорядженні для відпочинку на природі.

Вебсайт: llbean.com

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