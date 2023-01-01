Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Minds» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Minds — це соціальна мережа, заснована на альт-технологіях блокчейну. Користувачі можуть заробляти гроші або криптовалюту за використання Minds, а токени можна використовувати для збільшення своїх публікацій або краудфінансування інших користувачів. Minds описується як більш орієнтований на конфіденційність, ніж звичайні соціальні мережі. Engadget і Vice критикували Minds за перевагу ультраправих користувачів і контенту.

Вебсайт: minds.com

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