WebCatalog
Minds

Minds

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: minds.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Minds» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Minds — це соціальна мережа, заснована на альт-технологіях блокчейну. Користувачі можуть заробляти гроші або криптовалюту за використання Minds, а токени можна використовувати для збільшення своїх публікацій або краудфінансування інших користувачів. Minds описується як більш орієнтований на конфіденційність, ніж звичайні соціальні мережі. Engadget і Vice критикували Minds за перевагу ультраправих користувачів і контенту.

Вебсайт: minds.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Minds». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

OneUp

OneUp

oneupapp.io

Zoocial

Zoocial

zoocial.io

Known

Known

withknown.com

Steemit

Steemit

steemit.com

X

X

twitter.com

Gerwin

Gerwin

gerwin.io

Betsfy

Betsfy

betsfy.com

Teespring

Teespring

teespring.com

Coinserom

Coinserom

coinserom.com

Onlypult

Onlypult

onlypult.com

PragerU

PragerU

prageru.com

Curated Social

Curated Social

curated.social

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності