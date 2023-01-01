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Movim

Movim

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Вебсайт: mov.im

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Офіційний Movim Pod, розміщений у Німеччині Movim — це соціальна та чат-платформа, яка виступає як інтерфейс для мережі XMPP. Після розгортання Movim пропонує повний досвід спілкування та чату для користувачів децентралізованої мережі XMPP. Він може легко підключатися до кількох серверів XMPP одночасно. За допомогою простої конфігурації його також можна обмежити одним сервером XMPP і тоді він буде діяти як потужний інтерфейс для нього. Movim повністю сумісний із найбільш використовуваними серверами XMPP, такими як ejabberd або Prosody.

Вебсайт: mov.im

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